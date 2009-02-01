Кризис не помешал росту доходов мафии

Доходы итальянской мафии увеличились в 2008 году на 40 процентов, что сделало организованную преступность самым выгодным бизнесом в Италии, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет института социально-культурных исследований Eurispes и ассоциации бизнесменов SOS Impresa. Несмотря на кризис, мафия сумела увеличить выручку с 90 миллиардов евро в 2007 году до 130 миллиардов в 2008-м.

Главной статьей доходов мафиози стала торговля наркотиками, принесшая за год 59 миллиардов евро. Еще 5,9 миллиарда удалось получить за счет торговли оружием.

Организованные преступные группировки получают от рэкета и "черного" кредитования итальянского бизнеса около 92 миллиардов евро, или 6 процентов ВВП страны. В день мафия зарабатывает на бизнесменах около 250 миллионов евро.

При этом, по подсчетам Eurispes, итальянские власти конфисковали у преступных группировок в 2008 году 5,2 миллиарда евро. Из них 2,9 миллиарда пришлись на неаполитанский синдикат Каморра, а еще 1,4 миллиарда было изъято в пользу государства у сицилийской мафии.

По словам автора бестселлеров о боссах итальянской преступности Роберто Савиано (Roberto Saviano), кризис пошел на пользу мафии, поскольку в такие трудные времена бизнес слабее защищен от вымогательства.

Лента.ру