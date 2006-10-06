Лауреат Нобелевской премии по литературе будет объявлен 12 октября

Лауреат Нобелевской премии 2006 года по литературе будет объявлен 12 октября.

Как передает РИА Новости, об этом сегодня сообщила Шведская академия.

По традиции Шведская академия всегда называет дату объявления лауреата нобелевской премии по литературе после того, как объявление лауреатов нобелевской премии по другим направлениям уже началось.

В списке наиболее вероятных кандидатов на получение нобелевской премии по литературе в этом году, по мнению мировых СМИ, критиков и аналитиков, - американский писатель Филип РОТ, живущий во Франции сирийский поэт Адонис, перуанец Марио Варгас ЛЬОСА, израильтянин Амос ОЗ.

По данным британской букмекерской конторы Ladbrokes, традиционно принимающей ставки на нобелевских кандидатов, наиболее велики шансы у турецкого писателя Орхана ПАМУКА. За ним по степени популярности следует Адонис, за ним польский журналист и писатель Ришард КАПУШИНСКИЙ, американская писательница Джойс Кэрол ОАТС и Филип РОТ.

Также в числе кандидатов на престижную премию упоминаются индус Салман РУШДИ, кореец Ко ЮН, чех Милан КУНДЕРА, швед Тумас ТРАНСТРЕМЕР, голландец Сейс НОТЕБООМ.

В прошлом году лауреатом нобелевской премии в области литературы стал английский драматург Харольд ПИНТЕР, годом ранее австрийская писательница Эльфриде ЙЕЛИНЕК.

Денежная часть премии составляет 10 миллионов шведских крон (около 1,4 млн.долл).