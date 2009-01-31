На Евровидении Францию будет представлять Патрисия Каас

Франция определилась, что отстаивать честь национального "триколора" на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" будет знаменитая певица Патрисия КААС.

Как отмечает ИТАР-ТАСС, это решение довольно необычно, поскольку традиционно "Евровидение" является площадкой для молодых и иногда совершенно не известных широкой публике исполнителей.

Каковы шансы П.КААС пополнить свою коллекцию наград гран-при "Евровидения", пока сказать сложно. Однако с уверенностью можно утверждать, что при любых обстоятельствах ее выступление будет беспроигрышным и зрители получат настоящее удовольствие.

Как сообщал УНИАН, конкурс эстрадной песни "Евровидение-2009" будет проведен в Москве в мае. РФ получила право на проведение конкурса после победы на нем в мае 2008 года российского певца Димы БИЛАНА.

Представитель Украины выступит во втором полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение-2009» в Москве 14 мая.

Украинский исполнитель, который поедет на «Евровидение-2009», еще не определен.

Выражали желание представлять нашу страну на конкурсе Виталий КОЗЛОВСКИЙ и дуэт Настя КАМЕНСКИХ с Потапом.