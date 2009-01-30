Работы четырех фотохудожниц из Украины экспонируются в Варшаве на выставке о проблемах женщин.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Посольства Украины в Польше.

Согласно сообщению, фотовыставка, проходящая в помещении библиотеки Варшавского университета, организована международной женской организацией «Коалиция «Карат» при содействии культурно-информационного центра.

Сама выставка стала результатом фотоконкурса, проведенного при финансировании Еврокомиссии. Его целью было показать через фотографию проблемы, с которыми встречаются женщины в странах Восточной Европы, Балканского полуострова и Центральной Азии.

В целом, в конкурсе приняли участие представительницы Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Грузии, Казахстана, Македонии, Сербии, Узбекистана, Албании.

Жюри конкурса получило 138 фотографий от 40 участниц. Украину представляли 9 фотохудожниц из Киева, Одессы, Луганска, Харькова, Ялты, подготовивших 38 работ. Для фотовыставки «Разные взгляды - наш общий взгляд» были отобраны работы четырех участниц из Украины.

Фотовыставка будет демонстрироваться в разных странах Европейского Союза, в частности, в городах Брюссель, Берлин, Братислава, Париж и других.