Ильичевские забастовщики назначили на утро штурм администрации

Если до 8.00 31 января руководство Министерства транспорта и связи Украины не отменит приказ об увольнении начальника Ильичевского порта Геннадия СКВОРЦОВА, не уберет из здания управления представителей силовых ведомств, в также проигнорирует остальные требования портовиков, то работники предприятия будут вынуждены штурмовать админздание порта.

"Нам не оставили много выбора", - такое заявление обнародовал сегодня на встрече с журналистами председатель профкома порта Сергей БРЫЗГАЛОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по убеждению профсозного лидера, организовавшего полуторатысячный митинг портовиков, увольнение Г.СКВОРЦОВА связано с тем, что начальник порта возражает против намерения Минтрассвязи передать на «кабальных условиях» в аренду частному предприятию «Укртрансконтейнер» 1-й и 2-й портовые причалы.

Сейчас оба причала дают прибыли «столько же, сколько четыре причала, которыми оперирует "Укртрансконтейнер».

С.БРЫЗГАЛОВ напомнил, что участники сегодняшнего митинга решили начать бессрочную забастовку, требуя смены руководства Госдепартамента морского и речного транспорта, Министерства транспорта и связи, отмены приказа министра от №86 об увольнении Г.СКВОРЦОВА, а также привлечения к ответственности лиц, причастных к силовому захвату админздания порта.

Между тем, находящийся в Одессе с рабочим визитом глава МВД Украины Юрий ЛУЦЕНКО призвал экс-начальника Ильичевского порта Г.СКВОРЦОВА и его сторонников «решать спорные вопросы, в том числе связанные с несогласием с увольнением, в судебном порядке, а не силовыми акциями». Так поступают во всех цивилизованных странах, подчеркнул министр, а силовые акции, наподобие того, что происходило в Южном, повторяться не должны.

Ю.ЛУЦЕНКО добавил, что прибывшие в порт вместе с заместителем министра транспорта и связи Украины Владимиром РАБОТНЕВЫМ сотрудники милиции оказывают ему помощь в исполнении государственных функций, согласно письму главы ведомства Иосифа ВИНСКОГО.

Как сообщал УНИАН, 29 января И.ВИНСКИЙ подписал приказ об увольнении Г.СКВОРЦОВА с должности начальника Ильичевского морского торгового порта. На эту должность глава ведомства назначил Андрея ЕГОРОВА, ранее возглавлявшего Одесский и Херсонский морские торговые порты.

Сегодня, 30 января, состоялся митинг протеста работников ГП «Ильичевский морской торговый порт», в котором приняли участие 2800 человек. Они выступают против увольнения начальника ИМТП Г.СКВОРЦОВА и силового захвата предприятия, которое состоялось в 5:30 утра. Сотрудники порта приняли решение начать бессрочную забастовку.

В частности, они требуют смены руководства Госдепартамента морского и речного транспорта Министерства транспорта и связи, отмены приказа МТСУ от 29 января в 2009 г. №86 об увольнении Г.СКВОРЦОВА, а также привлечения к ответственности лиц, виновных в том, что произошло.