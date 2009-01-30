В Крыму объявили штормовое предупреждение

Налипание мокрого снега, гололедица

В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Как передает корреспондент УНИАН, по данным пресс-службы Главного управления МЧС Украины в АРК, 30 и 31 января на территории Крыма ожидаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег, местами туман при видимости 100-500 метров, налипание мокрого снега, гололедица. 30 января в Крыму ожидается ветер северо-восточный 9-14 м/с, температура воздуха ночью 1-2° тепла, днем 3-5°, дождь, туман.

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