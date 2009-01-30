Доллар на межбанке идет вниз

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,7350/7,8225 грн., цены на российскую валюту упали – 0,2155/0,2210 грн., котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,9445/10,0875 грн.

Об этом УНИАН сообщила финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать - 1,2875/1,2877 долл. США (четверг - 1,3070/1,3072).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,79 грн./долл.