Доллар на межбанке идет вниз
10:55, 30 января 2009Общество
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Гривня крепнет
Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,7350/7,8225 грн., цены на российскую валюту упали – 0,2155/0,2210 грн., котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,9445/10,0875 грн.
Об этом УНИАН сообщила финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать - 1,2875/1,2877 долл. США (четверг - 1,3070/1,3072).
В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,79 грн./долл.
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