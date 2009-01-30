Эксперт: следует упростить выселение детей из залогового жилья

Принудительная продажа банками залогового жилья в Украине не имеет массового характера. Об этом сообщил начальник управления претензийно-исковой работы «Сведбанка» Сергей РЫЧКА в ходе круглого стола «Перспективы усовершенствования механизма реализации залогового жилья банками».

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, принудительная продажа банками залогового жилья применяется к злостным неплательщикам, которые умышленно не идут на контакт с банком, взяли кредит, ставя цель его невозврата. «С такими заемщиками не всегда удается найти методы добровольной реализации, и здесь мы применяем механизмы, прописанные законом об исполнительном производстве, применяем методы принудительного взыскания через соответствующие органы внутренней службы», - сказал эксперт.

По мнению С.РЫЧКИ, добровольная реализация для должника - один из лучших способов, потому что с ним согласовывается оценка имущества, а также предоставляется возможность находить на жилье покупателей, в том числе, своих родственников.

«Массового характера на сегодняшний день в нашем банке не прослеживается. В сравнении с существующим портфелем это не очень большой процент. И как таковых особых проблем в реализации предметов залога на сегодняшний день мы пока для себя не видим», - отметил он.

При этом представитель банка назвал ряд проблемных моментов, которые необходимо законодательно усовершенствовать.

Он не разделяет позицию Министерства юстиции, согласно которой при обращении банка к нотариусу невозможно получить исполнительное предписание по договору ипотеки, если не наступил последний срок выплаты кредита. С.РЫЧКА отметил, что такая трактовка Минюста расходится с положениями законодательства.

«Как правило, кредитором урегулированы все вопросы, связанные с изменениями условий договора, что зачастую расценивается как одностороннее изменение договора. Но должник, подписывая договор и соглашаясь с механизмом, определенным в договоре, уже дал свое согласие на этот механизм. И никакого одностороннего изменения в нашем случае не происходит», - сказал С.РЫЧКА.

При этом, считает он, затрудняет реализацию банками залогового имущества и прописанная в законодательстве необходимость предоставления равнозначного жилья несовершеннолетнему ребенку, который прописан в залоговой квартире.

По мнению С.РЫЧКИ, в законодательстве следовало бы более четко регламентировать и упростить процедуру выселения из залогового жилья детей.