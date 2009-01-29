В Ивано-Франковске в честь Героев Крут состоялось молодежное факельное шествие и вече памяти.

Как передает корреспондент УНИАН, с Вечевой площади молодежь прошла с факелами к Мемориальному скверу, где возле Памятного креста священники отслужили панихиду по погибшим в бою под Крутами 29 января 1918 года, потом состоялось вече памяти.

На зданиях государственных учреждений вывешены государственные флаги с черными лентами. В школах Ивано-Франковска сегодня прошли тематические уроки, посвященные подвигу Героев Крут.

В областной филармонии Союз офицеров Украины при участии ветеранов УПА организовал празднование Дня защитника Отчизны, приуроченного к 91-й годовщине подвига Героев Крут. Участники обратились к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой отменить День защитника Отчизны, который отмечается в Украине 23 февраля и который «для многих украинцев отождествляется с антиукраинской тоталитарной системой». Вместо этого они предлагают ежегодно в День памяти Героев Крут, 29 января, отмечать День защитника Украины.

Ивано-Франковская областная организация Союза офицеров Украины предлагает вместо 23 февраля отмечать День ветеранов.

Мероприятия, посвященные подвигу Героев Крут, сегодня также состоялись во всех райцентрах и городах Прикарпатья.