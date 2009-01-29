ФРУ требует от Тимошенко обещанную цену на газ для предприятий

Федерация работодателей Украины (ФРУ) обращается к правительству Украины с требованием немедленно принять меры по снижению цен на газ для промышленных потребителей до уровня, который прогнозировала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом сказано в сообщении Совета Федерации работодателей Украины, текст которого передан агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что 29 января НКРЭ утвердила новые предельные уровни цен природного газа, как товара, для промышленных потребителей в размере: для предприятий горно-металлургического и химического комплекса - 1899,25 грн (246,6 долл.); для других промышленных потребителей - 2020,25 грн (262 долл.).

«Это значительно превышает среднюю цену в 228,8 долл. за тыс. куб. м, о намерении установления которой неоднократно заявляла премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО. Чем объясняется разница в 33 долл. между декларируемыми и фактически установленными ценами?», – сказано в сообщении.

ФРУ отмечает, что с учетом дополнительных расходов на транспортировку, НДС и так называемой «Компенсации расходов НАК «Нафтогаз Украины», конечная стоимость газа для предприятий ГМК и химпрома достигнет 315 долл., а для остальных отраслей – 333 долл. за тыс. куб. м природного газа.

При этом в сообщении сказано, что особую озабоченность вызывает нарушение премьер-министром своего обещания отказаться от незаконной формы дополнительного налогообложения предприятий – включения в цену газа так называемой «Компенсации расходов НАК «Нафтогаз Украины» на реализацию природного газа», о чем премьер-министр в последний раз говорила в интервью газете «Зеркало недели» от 24 января с. г.

Федерация работодателей Украины в 2008 году неоднократно обращалась к правительству с требованием признать надбавку для «Компенсации расходов НАК «Нафтогаз Украины» незаконной и упразднить ее. Однако даже значительное снижение промышленного производства в 4-ом квартале 2008 г. не побудило правительство к отказу от этого незаконного сбора.

«При тех предельных ценах, которые определила НКРЭ, большинство видов промышленной продукции отечественного производства становятся нерентабельными, в результате чего предприятия будут вынуждены закрывать отдельные производства и сокращать десятки тысяч работников. Часть отечественных промышленных гигантов оказалась перед угрозой закрытия и увольнения работающих рабочих», – отмечено в сообщении ФРУ.

По оценкам экспертов ФРУ, отечественный экспорт может сократиться, по меньшей мере, на 500-600 млн. долл. уже в текущем году.

Учитывая приведенные обстоятельства, Федерация работодателей Украины требует от украинского правительства немедленно принять меры относительно снижения цен на газ для украинских промышленных потребителей.

В частности, ФРУ требует отмены всех незаконных надбавок к базовой цене на газ, а также формирования прозрачного механизма ценообразования.

Как сообщалось, сегодня Национальная комиссия регулирования электроэнергетики приняла решение увеличить предельный уровень цены на природный газ для промышленных и приравненных к ним потребителей, а также бюджетных организаций на 75,4% – до 2020,25 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку).

Данный тариф в 1,4 раза превышает уровень предельной цены, действовавший до 1 января текущего года (1425 грн). По информации НКРЭ, тариф рассчитан с учетом средневзвешенной цены импортного газа, закупаемого НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году, – 228,8 долл. за тысячу кубометров. Конечная цена газа, реализуемого НАК «Нафтогаз Украины» промышленным предприятиям и бюджетным организациям, с учетом НДС и действующего тарифа на транспортировку составит 2570 грн. за тысячу кубометров, что на 27% или 713 грн. превысит цену на газ для промпотребителей в декабре 2008 года. Конечная цена газа для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности прогнозируется на уровне 2425 грн. за тысячу кубометров.