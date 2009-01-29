НКРЭ: не все так страшно с газом

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) информирует средства массовой информации, что на сегодняшнем своем заседании утвердила предельный уровень цены на природный газ для промышленных потребителей на 2009 год на уровне 2020 грн 25 коп за 1000 куб. м. Предельный уровень цены, который действовал до 1 января текущего года, напомнила комиссия, составлял 1425 грн.

Следовательно, подчеркивают в НКРЕ, при этом предельный уровень цены в промышленности по сравнению с 2008 годом увеличился лишь в 1,4 разы, а не почти в 2 раза, как об этом сообщают в некоторых средствах массовой информации.

Такое увеличение предельной цены фактически отвечает пропорциональному росту цены импортированного газа с 179,5 (2008 год) до 228,8 долларов США в 2009 году, которая является основной составляющей предельного уровня цены для промышленности.

«Стоит также принимать во внимание, что цена газа, который поступает в Украину, зафиксирована в долларах, а для потребителей она перечисляется в гривнях, курс которой в сравнении с прошлым годом существенно снизился», - отмечает пресс-служба.

В прежней информации при расчете динамики роста предельных цен на газ для промышленный предприятий агентство исходило из предельной цены газа для промышленных потребителей в размере 1152 грн. за тыс. кубометров. Цена была установлена постановлением Кабмина от 30 октября №988 и не учитывала НДС, целевую надбавку, тариф на транспортировку и расходы НАК «Нафтогаз Украины» на его реализацию. В своих расчетах, дающих в сумме цену 1425 грн за тысячу кубометров до 1 января, НКРЭ исходит из базовой предельной цены 1152 грн. к которой прибавляются затраты НАК «Нафтогаз Украины» на реализацию в размере 121 грн. за тыс. кубометров, а также 12% целевая надбавка - 152,2 грн. Таким образом, тариф 1425 грн. не учитывает только НДС и тарифа на транспортировку. Напомним, что в текущем году правительство отменило 12% целевую надбавку на природный газ для промпредприятий.