«Надра» и «Финансы и Кредит» не отдают депозиты страховикам?

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) просит Национальный банк Украины (НБУ) рассмотреть факты невозвращения ОАО КБ «Надра» и ОАО «Банк «Финансы и Кредит» средств депозитов страховых компаний, сроки погашения которых наступили.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Госфинуслуг.

«Наблюдаются случаи, когда банки отказываются выполнять свои обязательства по депозитным договорам при наступлении срока завершения таких договоров. По информации, которая поступает в Госфинуслуг от страховых компаний, ОАО КБ «Надра» и ОАО «Банк «Финансы и Кредит» не вернули денежные средства страховщикам после завершения срока действия депозитных договоров», - сказано в сообщении.

Комиссия отмечает, что согласно постановлениям Нацбанка №319 от 13 октября 2008 года «О дополнительных мерах по деятельности банков», а также №413 от 4 декабря 2008 года «Об отдельных вопросах деятельности банков», комбанки должны выполнять свои обязательства по всем типам договоров по привлечению средств в любой валюте только в случае наступления срока завершения обязательств, независимо от категории контрагентов. Тем самым, для небанковских финучреждений доступ к своим активам, размещенным на депозитных счетах в банках, оказался невозможным вплоть до истечения срока договоров депозита. Одномоментное изменение условий доступа к активам резко уменьшило ликвидность резервов небанковских финансовых учреждений, предназначенных для расчетов с клиентами.

Госфинуслуг подчеркивает, что в настоящее время, в связи с невозможностью получить средства страховых резервов, которые размещены на депозитных счетах, страховщики не могут осуществлять страховые выплаты, что отражается на клиентах компаний и приводит к потере ими страховой защиты.

По мнению Комиссии, такая ситуация подрывает доверие к страховому рынку Украины в целом, угрожает финансовой платежеспособности каждой страховой компании и способна привести к массовому банкротству страховщиков.

По данным Госфинуслуг, на 30 сентября 2008 года около 4,6 млрд. грн страховых резервов размещено на банковских депозитах, из них 575 млн. грн. - страховые резервы по страхованию жизни, что составляет почти 50% стоимости общего объема страховых резервов.