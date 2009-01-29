ГПУ не установила фактов хищения российского газа

Генеральная прокуратура не установила фактов хищения российского газа на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО сегодня на пресс-конференции.

Генпрокурор отметил, что была проведена комплексная проверка, и по ее результатам не установлены факты хищения на территории Украины газа российского происхождения.

Как сообщал УНИАН, 12 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО проверить заявления, касающиеся несанкционированного отбора Украиной российского газа.

«Отдельные зарубежные политики открыто обвиняют Украину, как государство, так и отдельных должностных лиц, в криминальных действиях, что наносит непоправимый вред имиджу и интересам Украины», - подчеркнул глава государства.

Поэтому, для обеспечения безусловного выполнения требований закона относительно необходимости проверки заявлений о преступлениях В.ЮЩЕНКО поручил Генпрокуратуре безотлагательно организовать проведение соответствующей проверки и по ее результатам принять обоснованное и законное решение.