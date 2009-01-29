Курс доллара в обменниках Киева
12:50, 29 января 2009Общество
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Официальный курс - 7,70 грн
По состоянию на 29 января, средний курс покупки доллара в Киеве подешевел на 0,6%, продажи – на 1%, по сравнению с 28 января. Средний курс американской валюты на сегодня составляет 7,97/8,15 грн.
Об этом сообщает Finance.ua.
Средний курс покупки доллара США по Украине на сегодня, по сравнению с 28 января, снизился на 0,5% и составил 7,95 грн., продажи – на 0,1% - до 8,16 грн.
Стоимость покупки евро в Киеве сегодня уменьшилась на 1,8%, по сравнению с 28 января, средняя стоимость составила 10,42 грн., продажи – на 2,34% - до 10,92 грн.
Официальный курс доллара США на сегодня не изменился и составляет 7,70 грн., евро – 10,2102 грн
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