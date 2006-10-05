Минэкономики признает низкую эффективность СЭЗ и ТПР

Министерство экономики Украины констатирует низкую эффективность специальных экономических зон (СЭЗ) и территорий приоритетного развития (ТПР).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня в Николаеве заместитель министра экономики Украины Людмила МУСИНА.

«По Украине в целом результаты не очень утешительные», - сказала она, отметив, что 3 октября Минэкономики проводило специальное совещание по этому вопросу.

Л.МУСИНА отметила, что, с одной стороны, в СЭЗ и ТПР было создано 42 тыс. рабочих мест, сохранено 67 тысяч рабочих мест, а объемы реализации продукции достигали 20 млрд. грн. ежегодно.

В то же время, по словам Л.МУСИНОЙ, в целом выполнение инвестиционных обязательств составляло 50-60%, а объемы продукции, реализованной на внутреннем рынке на льготных условиях, достигали 70% всего объема реализации.

Кроме того, в СЭЗ и ТПР наблюдался неконтролированный вывоз сырья мяса.

Л.МУСИНА отметила, что отрицательное сальдо поступлений в бюджеты и полученные льготы в СЭЗ и ТПР достигало 5 млрд. грн.

Заместитель министра сообщила, что министерство считает, что в некоторых регионах СЭЗ сыграло позитивную роль, однако законодательство в целом относительно функционирования СЭЗ и ТПР нуждается в совершенствовании.

Она отметила, что Минэкономики уже подготовило и разместило на своем сайте проект закона, который урегулировал бы деятельность предприятий в свободных зонах.

Кроме того, она сообщила, что в течение недели Минэкономики будет собирать предложения от представителей СЭЗ и ТПР относительно дальнейшего их функционирования.