Прокуратуру интересуют рестораны и гостиницы на Днепре

Киевская транспортная прокуратура подала 11 исковых заявлений в Хозяйственный суд города Киева о признании недействительными договоров пользования стоянками (причалами) субъектами хозяйствования, которые предоставляют свои услуги в сфере общественного питания и отдыха в акватории реки Днепр, а также освобождении самовольно занятых земельных участков водного фонда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, прокуратурой установлено, что подавляющее большинство предпринимателей используют несамоходные стояночные суда для размещения культурно-развлекательных комплексов, ресторанов, гостиниц и офисов без надлежащего оформления права пользования земельными участками водного фонда.

Также Киевская транспортная прокуратура проверит, законно ли и эффективно используют предприниматели причалы и другие гидротехнические сооружения на Днепре.