России нужен более мощный газопровод из Туркмении

Туркмения предложила увеличить мощность Прикаспийского газопровода. Как говорится в официальном сообщении правительства Туркменистана, такое предложение было озвучено 28 января в ходе проходящей в Астане трехсторонней (госконцерн "Туркменгаз", ОАО "Газпром" и национальная компания Казахстана "КазМунайГаз") встречи по вопросам реализации данного проекта.

В сообщении отмечается, что стороны переговоров констатировали заинтересованность в ускорении строительства газопровода.

"В рамках обсуждения конкретных шагов в этом направлении туркменская сторона по поручению президента Гурбангулы Бердымухаммедова выступила с инициативой увеличить мощность Прикаспийского газопровода, в том числе за счет углеводородного сырья, поставляемого с туркменских месторождений", - говорится в сообщении.

Туркменская сторона не исключает, что для выполнения обязательств по увеличению мощности Прикаспийского трубопровода и обеспечению ресурсной базы привлечет работающие в Туркменистане на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) зарубежные компании, в частности малайзийскую Petronas.

Межправительственное соглашение РФ, Казахстана и Туркмении по проекту строительства Прикаспийского газопровода было подписано 20 декабря 2007 г.

Изначально предполагалось, что по нему будет транспортироваться до 10 млрд куб. м в год из Туркмении и до 10 млрд куб. м в год из Казахстана. Однако в июле 2008 г. Газпром и власти Туркмении подписали соглашение, предполагающее увеличение мощности туркменского участка Прикаспийского газопровода до 30 млрд куб. м. Таким образом, предполагаемый объем транспортировки газа по Прикаспийскому газопроводу будет составлять до 30 млрд куб. м в год из Туркмении и до 10 млрд куб. м в год из Казахстана.

При этом Россия, Казахстан и Туркменистан заявили, что могут рассмотреть возможность увеличения мощности Прикаспийского газопровода с учетом развития своей сырьевой базы.

Строительство газопровода планируется начать во второй половине 2009 г. и завершить не позднее 2010 г. Прикаспийский газопровод пройдет от компрессорной станции "Белек" в Туркмении на берегу Каспийского моря через Казахстан до российской газоизмерительной станции "Александров Гай" в Саратовской области. Его протяженность составит около 1 тыс. 700 км, из которых более 500 км придется на территорию Туркменистана, и около 1 тыс. 200 км - на Казахстан.

Проект предполагает строительство нового газопровода и реконструкцию существующего газопровода Окарем-Бейнеу, соединяющего туркменские газовые месторождения с магистралью Средняя Азия - Центр (САЦ), а также самого САЦ.

Планировалось, что "Туркменгаз" расширит старый или построит новый газопровод до границы с Казахстаном. Казахстан также обязался увеличить мощности по транспортировке по этому маршруту.

Россия, со своей стороны, гарантировала закупку объемов газа и расширение САЦ на своей территории.

РосБизнесКонсалтинг