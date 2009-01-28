Нобелевский лауреат предостерегает Украину по поводу денег МВФ

Лауреат нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц предупредил, что кредиты Международного валютного фонда подавляют экономики тех же стран, которым пытаются помочь, - Исландии, Пакистана, Украины. Об этом сообщает " Немецкая волна ".

МВФ допустил целый ряд ошибок, начиная с азиатского финансового кризиса 1997 года. «Они наступают на те же грабли, что и в 97-ом», - сказал Стиглиц, имея в виду выданные для преодоления финансового кризиса ссуды Исландии, Пакистану и Украине.

Эти заявления прозвучали во вторник в Париже. Стиглиц проводил презентацию новой документальной ленты «Вокруг света с Джозефом Стиглицем». 65-летний профессор Колумбийского университета получил Нобелевскую премию по экономике 2001 года, а еще прославился своей критикой в адрес Международного валютного фонда.

Бывший главный экономист Всемирного банка подчеркнул, что процентные ставки являются слишком высокими, а монетарная политика, продиктованная МВФ кризисным странам, противоречит той финансовой политике, ориентированной на экономический рост, которая принята в Великобритании и Франции, сказал он. «Деньги на таких условиях, очевидно, ослабят экономику и затруднят, в конечном итоге, возврат денег», - заявил Стиглиц.

Напомним, МВФ предоставил для выхода из кризиса 16,4 миллиардов долларов Украине, 7,6 миллиардов долларов – Пакистану и 2,1 миллиардов – Исландии.