ПАСЕ беспокоится, что в деле Гонгадзе еще не назван заказчик

Парламентская ассамблея Совета Европы в рамках мониторинга Украины решила следить за расследованием уголовного дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе и других резонансных преступлений.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции, принятой сегодня на заседании ПАСЕ в Страсбурге. “За” резолюцию проголосовали 75 депутатов, воздержались - трое.

“Ассамблея решила продолжить следить за указанными делами в рамках процедуры мониторинга Украины”, - отмечается в документе.

Проект резолюции и доклада под названием “Расследование преступлений, якобы совершенных высокопоставленными должностными лицами на протяжении правления КУЧМЫ в Украине, – дело Гонгадзе, как знаковый пример” был подготовлен Сабиной ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР, членом Мониторингового комитета ПАСЕ.

В резолюции, в частности, отмечается, что преступления против журналистов и политических активистов должны расследоваться компетентными органами на приоритетной основе. Относительно дела Г.Гонгадзе ПАСЕ приветствует решение Европейского суда по правам человека от 8 ноября 2005 года и подчеркивает важность своевременно и всесторонне выполнить это решение суда, что должно включать в себя завершение следственных действий, которые не были доказаны до конца компетентными органами.

ПАСЕ приветствует недавнее осуждение к лишению свободы троих бывших милиционеров, которые убили Г.Гонгадзе, и в то же время выразила сожаление относительно освобождения из-под стражи и дальнейшего исчезновения генерала милиции Алексея ПУКАЧА, а также относительно смерти при невыясненных обстоятельствах бывшего министра внутренних дел Юрия Кравченко.

В резолюции выражается глубокая обеспокоенность отсутствием прогресса в части расследования дела относительно заказчиков и организаторов убийства Г.Гонгадзе и подчеркивается, что дело Г.Гонгадзе не может считаться решенным до тех пор, пока не будут установлены заказчики и организаторы его убийства.

Кроме того, в резолюции содержится требование без дальнейшего затягивания проверить подлинность записей, известных как “пленки Мельниченко”. При этом ПАСЕ приветствует готовность Генеральной прокуратуры Украины пригласить иностранных экспертов для участия в проверке записей и оборудования, на котором они были сделаны, и в то же время выразила сожаление по поводу того, что официальной запрос о сотрудничестве готовился Украиной довольно долго. Независимо от результатов расследования, отмечается в резолюции, эти записи могут предоставить ценные данные для свидетельств или дополнительных расследований.

В резолюции также содержится призыв к Украине провести дополнительные следственные действия, в том числе и относительно обстоятельств, при которых летом 2003 года в австрийской клинике умер бывший руководитель Государственного управления делами Украины Юрий Дагаев и “впал в кому” бывший руководитель Аппарата МВД Украины Эдуард ФЕРЕ.

ПАСЕ приветствует осуждение бывшего сотрудника органов внутренних дел, который признал свою вину в запугивании и избиении в июне 2000 года помощника народного депутата Украины Сергея ГОЛОВАТОГО Александра ПОДОЛЬСКОГО, однако при этом выразила убеждение в необходимости также найти заказчиков и организаторов этих действий.

Кроме того, в документе отмечается, что другие резонансные преступления, в частности, совершенные против бывшего народного депутата Украины Александра ЕЛЬЯШКЕВИЧА, журналиста Игоря Александрова и смерть при невыясненных обстоятельствах в заключении якобы руководителя группы “оборотней” Игоря Гончарова, иллюстрируют существенные недостатки в деятельности силовых структур во время президентства Леонида КУЧМЫ и после него.

ПАСЕ призвала Генеральную прокуратуру Украины осуществить все необходимые мероприятия для установления заказчиков и организаторов убийства Г.Гонгадзе, в том числе провести экспертизу “пленок Мельниченко”, начать расследование относительно ответственности за неосуществление защиты журналиста и расследовать обстоятельства его исчезновения, расследовать обстоятельства, при которых в 2003 году был освобожден из-под стражи генерал А.ПУКАЧ, еще раз расследовать обстоятельства гибели Ю.Кравченко.

Кроме того, в резолюции содержится призыв к политическим лидерам Украины воздержаться от вмешательства в следствие относительно заказчиков и организаторов убийства Г.Гонгадзе и других резонансных преступлений, совершенных во времена правления Л.КУЧМЫ.

К проекту резолюции была подана лишь одна поправка, которой предлагалось изъять слова “эра КУЧМЫ” лишь в одном из двух пунктов, в котором употребляется это словосочетание. Депутаты согласились с этой поправкой.