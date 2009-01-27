В Херсоне горят цеха хлопчатобумажного комбината

Пожар начался около 18.00

В Херсоне горят цеха ОАО «Херсонский хлопчатобумажный комбинат». Как передает корреспондент УНИАН, пожар начался около 18.00. Площадь пожара выясняется. На ликвидации стихии работают 4 подразделения МЧС. Перекрыты окрестные улицы. По предварительным данным, жертв в результате пожара нет, поскольку производство в цехах не ведется.

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