В Деснянском районе Киева отключены от электроэнергии 14 школ

В Деснянском районе Киева сегодня отключены от электроэнергии 14 школ - СШ №№ 23, 39, 301, 119, 248, 276, 277, 275, 238, 190, 212, 321, 307, 308.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе киевской организации Блока Юлии Тимошенко со ссылкой на депутатов фракции БЮТ в Деснянском райсовете.

«Дети сидят на уроках в верхней одежде. Проблема не только в отключении тепла, это значит, что школьники не смогут питаться», - отметила депутат Ирина АЛЕКСЕЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 января, заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ сообщил журналистам, что Киевская горгосадминистрация «буквально вчера» погасила задолженность по зарплате учителям за декабрь и частично за январь, а также уже перечислила 28 млн. грн. на погашение задолженности за потребленные энергоносители.

14 января АК "Киевэнерго" подала два судебных иска к КГГА относительно компенсации за предоставленные жилищно-эксплуатационным организациям столицы услуги по теплообеспечению.

Исковые заявления на общую сумму 305,3 млн. грн. поданы в Хозяйственный суд Киева. Сумма долга образовалась с 2000 года за счет разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию и фактической ее себестоимостью для жилищных организаций и других потребителей.

22 января «Киевэнерго» заявило о начале отключения наибольших должников за тепловую и электрическую энергию, среди которых и учебные заведения города.