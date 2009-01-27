Доллар на межбанке удержался на вчерашнем уровне

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины американская валюта сохранила вчерашний уровень цен. Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Торги по доллару США открылись котировками 8,035/8,165 грн., к 11:00 сузился спрэд 8,05/8,14 грн., и к 12:00 котировки установились на значениях 8,085/8,140 грн. К закрытию ценовые уровни упали до 8,03/8,055 грн.

Нацбанк в 16.50 вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,80 грн.

Рублевый рынок открылся котировками 0,239/0,246 грн., а к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,240/0,246 грн., и к 12:00 установились на уровне 0,242/0,246 грн. К закрытию торгов цены понизились до 0,240/0,244 грн. В России курс доллар-рубль снова вырос и составил 33,01 (+0,1100) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3140/1,3325 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,626/10,828 грн., и к 12:00 цены сузились к уровню 10,7105/10,8135 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз - 10,596/10,659 грн.