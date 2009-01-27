Доллар в Украине будет прыгать под дудку политиков?

В случае возникновения двоевластия в Национальном банке Украины возможны резкие валютные скачки. Об этом говорится в комментарии компании «Astrum Investment Management», обнародованном сегодня.

Напомним, 26 января Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении Владимира СТЕЛЬМАХА председателем Национального банка Украины.

По мнению аналитиков, политическое противостояние усложнит действия Национального банка Украины.

«Подобные действия несут прямую угрозу для валютного курса, т. к. они встретят жесткое сопротивление со стороны Президента и внесут дестабилизирующий эффект в политику НБУ. В случае, если НБУ удастся сохранить дееспособность, ему придется усилить свое присутствие на межбанке для преодоления психологических последствий от конфликта. В случае же возникновения двоевластия в НБУ, возможны резкие валютные скачки», - считают аналитики «Astrum Investment Management».