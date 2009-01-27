Мэрия Киева наконец уплатила долг за энергоносители

Киевская городская государственная администрация вчера перечислила 28 млн. грн. из бюджета города на погашение задолженности за потребленные городом энергоносители.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ.

«Я могу вам сказать, что вчера пошли средства - 28 млн. грн. Это точная цифра за энергоносители – долг администрации, который был», - сказал В.ЖУРАВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 14 января АК "Киевэнерго" подала два судебных иска к КГГА относительно возмещения за предоставленные жилищно-эксплуатационным организациям столицы услуги теплообеспечения.

Исковые заявления на общую сумму 305,3 млн. грн. поданы в Хозяйственный суд Киева. Сумма долга образовалась с 2000 года за счет разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию и фактической ее себестоимостью для жилищных организаций и других потребителей.

Общий долг КГГА перед АК "Киевэнерго" составляет 976 519 608,22 грн. без НДС, в том числе 516 млн. грн. задолженности, возникшей в 2008 году.

22 января «Киевэнерго» заявило о начале отключения наибольших должников за тепловую и электрическую энергию.

23 января компания официально предупредила руководство ОАО АК "Киевводоконал" о прекращении электроснабжения с 10.00 27 января.

По данным “Киевэнерго”, долг ОАО "АК "Киевводоканал" на конец 2008 года составлял 412, 392 млн. грн. За первые недели нового года компанией потреблено электроэнергии на общую сумму 19 млн. грн., при этом оплачено лишь 1 млн. грн., что составляет 5%.