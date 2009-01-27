МИД жалуется, что военные ЧФ РФ все чаще нарушают украинские законы

В последнее время участились случаи нарушений частями и военнослужащими Черноморского флота Российской Федерации двусторонних соглашений и законодательства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании пресс-клуба Министерства иностранных дел Украины директор Первого территориального департамента МИД Леонид ОСАВОЛЮК.

«Мы вынуждены констатировать, что в последнее время чрезвычайно усиливается динамика роста грубого и сознательного игнорирования Черноморским флотом как двусторонних соглашений, заключенных еще в 1997 году, так и законодательства Украины», - сказал он.

По словам Л.ОСАВОЛЮКА, это в первую очередь касается бесконтрольного пересечения государственной границы силами и средствами Черноморского флота, бесконтрольного передвижения по территории Украины, участия ЧФ РФ в боевых действиях и военных конфликтах.

Также, по словам Л.ОСАВОЛЮКА, это касается нарушения военнослужащими Черноморского флота законодательства Украины. Он сообщил, что за последние 12 месяцев ими было совершено 521 правонарушение и 16 преступлений, среди которых нанесение тяжкого телесного повреждения, изнасилование, грабеж.

«Мы, конечно, понимаем ситуацию, которая связана с правовым нигилизмом отдельных военнослужащих ЧФ РФ, вместе с тем мы не можем понять и принять сознательное нарушение и сознательное игнорирование требований законодательства Украины и подписанных двусторонних соглашений самим руководством Черноморского флота и Черноморским флотом в целом», - сказал Л.ОСАВОЛЮК.

Кроме того, он сообщил, что с 1 сентября по 24 января из 137 сообщений о пересечении государственной границы кораблями ЧФ 78 сообщений отправлены с нарушением законодательства Украины. По его словам, в 17 случаях корабли ЧФ и экипажи кораблей Черноморского флота сознательно отказывались от прохождения пограничного контроля во время пересечения государственной границы Украины. При этом Л.ОСАВОЛЮК отметил, что Венская конвенция о праве международных договоров подчеркивает, что существенные нарушения двустороннего договора одним из его участников дает основания для прекращения действия настоящего договора.

При этом он отметил, что в двустороннем украинско-российском договоре четко записано обязательство о том, что во время пребывания ЧФ на территории Украины он будет выполнять требования законодательства Украины.