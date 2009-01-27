Возвращается эра дефицита

В столичных супермаркетах сокращается ассортимент товаров и исчезают продукты многих торговых марок.

Как пишет «Газета по-киевски» (№ 14 от 27 января 2009 года), еще перед Новым годом в супермаркетах, магазинах и ларьках стал дефицитом кофе «Chibo».

В середине января в «Cільпо» на Лукьяновке на полках с крупами оказался только один вид овсяных хлопьев, а обычно там были представлены 4 и более производителя. Сократился ассортимент детских подгузников (осталось всего 2 производителя). В супермаркете «Велика кишеня» на Борщаговке опустели полки с чаем: по словам продавцов, давно уже не завозили чаи ТМ «Майский», «Принцесса Ява» и ряд других.

Сейчас в магазинах все чаще товары выставлены в один ряд для того, чтобы скрыть пустоту.

«Ассортимент товаров в супермаркетах стал значительно меньше. Причин несколько, но все они связаны с кризисом», - цитирует газета на условиях анонимности слова менеджера одной из торговых сетей.

Автор материала считает, что наиболее острой проблемой является изменение условий расчетов между производителями, поставщиками и реализаторами (супермаркетами). «Раньше все использовали кредиты, теперь такой возможности нет. До кризиса за товары расчет шел после реализации, теперь все хотят предоплату», - пишет издание.

Газета утверждает, что угроза разорения нависла над целым рядом компаний. «Среди производителей страдают прежде всего небольшие предприятия, у которых не хватит свободных средств, чтобы давать предоплату за сырье. В частности, есть вероятность исчезновения некоторых производителей майонеза, которые не в состоянии будут закупить подорожавшее кокосовое масло», - отмечает «Газета по-киевски».

Кроме того, многие дилеры, работающие с иностранными производителями, разорились после резкого подорожания доллара. «Такая судьба постигла импортеров испанских оливок, таиландских ананасов, ряд других. Теперь этих товаров завозится меньше», - пишет издание.

По информации газеты, в ближайшее время может закрыться сеть продуктовых магазинов «Смак». «Покупательская способность населения сократилась, а цены растут. Выручка магазинов резко упала, и они вынуждены разрывать контракты на поставки товаров, за которые требуют предоплату, а также не слишком ходовых, которые не обещают быстрого возврата вложенных денег», - аргументирует «Газета по-киевски».

Кроме того, производители также преимущественно ограничиваются поставками только самых популярных товаров.

«Так что в 2009 году ассортимент товаров в супермаркетах и дальше будет сокращаться. Пока это еще не сильно заметно, выручают старые запасы. Но специалисты говорят, что ситуация усугубится к весне, и нам придется на время забыть о разнообразии и изобилии», - резюмирует газета.