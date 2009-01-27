Ахметов возьмет 7 миллионов евро с воздуха

Донбасская топливно-энергетическая компания (ДТЭК), которая принадлежит бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ, объявила открытый тендер по продаже квоты на выбросы в размере 720 тысяч тонн углекислого газа в рамках Киотского протокола.

Об этом пишет газета «Дело»(№ 6 от 27 января 2009 года).

«Продажа квот позволит нам привлечь дополнительное финансирование, необходимое для реализации проекта по модернизации наших предприятий», - сказал директор по развитию бизнеса ДТЭК Герман АЙНБИНДЕР.

В то же время в компании пока не называют сумму, которую рассчитывают получить в результате использования механизма Киотского протокола.

По оценкам Национального агентства экологических инвестиций, стоимость одной тонны выбросов составляет около 10 евро. «Следовательно, реализация 720 тысяч тонн может дополнительно принести ДТЭК около 7 миллионов евро», - предполагает издание.

«Дело» напоминает, что до настоящего времени реализовать свои условные выбросы в рамках Киотского протокола удалось только донецкой шахте им. Засядько. «В ноябре этого года предприятие «регионала» Ефима ЗВЯГИЛЬСКОГО передало 1,46 миллиона тонн условных выбросов японской компании Marubeni Corporation, которая принимала участие в модернизации производства на шахте», - отмечает газета.

Издание также сообщает, что в ближайшее время продать свои выбросы намерен и Подольский цементный завод.

Оформлением сделок в рамках Киотского протокола занимается Национальное агентство по экологическим инвестициям. «Нам ничего не известно об условиях тендера компании ДТЭК по реализации своих выбросов. Однако в любом случае передать условные выбросы компания сможет только через наше агентство», - сказала пресс-секретарь агентства Ирина ТУРЧИНЕЦ. По ее словам, в настоящее время торговля квотами в рамках Киотского протокола в Украине происходит успешно. «Из четырех реализованных в мире контрактов два - на счету у нашей страны», - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 15 января заявила, что одним из источников финансирования программ по энергосбережению могут стать механизмы Киотского протокола.

«Украина завершила все переговорные процессы, все формальные официальные шаги, которые необходимы для того, чтобы мы могли пользоваться всеми привилегиями Киотского протокола. Мы провели переговоры с ключевыми странами, которые уже готовы приобрести часть квот выбросов в атмосферу – это миллиарды средств, которые будут направлены исключительно на сокращение выбросов, на замещение в отоплении и подогреве горячей воды газа на электроэнергию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.