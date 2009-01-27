Японские супермаркеты и рестораны снижают цены из-за кризиса

Сетевые супермаркеты и рестораны Японии все больше включаются в кампанию по снижению цен, чтобы остановить отток покупателей и посетителей из-за кризиса, сообщила телекомпания NHK.

Супермаркеты и рестораны пытаются привлечь посетителей низкими ценами, используя высокий курс йены и низкие цены на нефть.

Высокий курс йены, оказавшийся роковым для промышленности, ориентированной на экспорт, так как снижает прибыли японских компаний от продаж за рубежом при обратном пересчете их в йены, может стать хорошим шансом для повышения потребления внутри страны.

Например, сеть супермаркетов Seiyu с прошлого года снизила цены на импортные продукты, так как в йенах они обходятся самому магазину дешевле. С конца прошлой недели снижение цен до 40% коснулось и 1,4 тысячи наименований электроприборов и товаров для дома. С февраля сеть планирует включить в эту кампанию и 200 наименований товаров из пластмасс, сыграв на низких ценах на нефть.

С конца прошлого года аналогичные кампании под слоганами "Высокая йена - низкие цены" и "Прорыв из депрессии" регулярно проводят крупнейшие сети Ito Yokado и AEON.

Не остается в стороне и ресторанный бизнес. Одна из крупнейших в стране сетей питейных заведений Watami планирует дать старт своей кампании по снижению цен, начав с цен на пиво и другие алкогольные напитки. Сеть ресторанов семейного класса Denny`s провела кампанию под слоганом "Высокая йена - дешевле стали 200 наименований меню".

РИА “Новости”