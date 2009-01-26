СБУ задержала судью при получении взятки
23:40, 26 января 2009Общество
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Сообщение их Херсонской области
Сотрудники Управления СБУ в Херсонской области задержали при получении взятки судью одного из судов Херсонской области.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Херсонской области. Согласно сообщению, судья, злоупотребляя своим служебным положением, вымогал у местного жителя деньги за содействие в избежании уголовной ответственности.
Сотрудники СБУ задержали судью в его служебном кабинете во время получения части взятки. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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