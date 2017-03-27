Организаторы Евровидения заподозрили, что Россия не заинтересована в участии Самойловой в конкурсе

Оргкомитет Евровидения подозревает, что Россия не заинтересована в участии Самойловой в конкурсе. Об этом заявил в интервью берлинской газете Tagesspiegel председатель оргкомитета Франк-Дитер Фрайлинг, передает 112 Украина.

Фрайлинг отметил, что еще до того, как СБУ приняла решение о запрете на въезд российского кандидата в Украину, Москва, в отличие от других, не зарезервировала места для проживания.

"Со своей стороны Россия должна четко определить, что участие в той форме, в которой мы ей его сделаем возможным, будет принято", - подчеркнул Фрайлин.

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Также сообщается, что Оргкомитет Евровидения готов защитить право России на участие в конкурсе: "С самого начала мы ясно дали понять, что ожидаем, чтобы все исполнители, которые прошли конкурсный отбор, смогли принять участие. Если же решение запретить въезд российскому кандидату останется в силе, EBU постарается гарантировать, чтобы Россия все-таки смогла принять участие", - сказал Фрайлинг.

Он добавил, что официального уведомления от украинских властей пока не поступало. Также председатель оргкомитета прокомментировал слухи о новом российском кандидате.

"Давайте дождемся, чтобы Украина приняла окончательное решение относительно этого", - сказал Фрайлинг, отметив, что после этого будут обсуждаться дальнейшие действия.

Как сообщал УНИАН, 22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, "решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины".

По данным СМИ, Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" в оккупированном Россией Крыму. Эту информацию уже подтвердили в Кремле.