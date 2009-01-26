Доллар на межбанке стабилизировался

В понедельник, 26 января, на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту стабилизировались.

Как сообщили УНИАН в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг»,сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,92/8,14 грн., к 11:00 сузился спрэд 8,00/8,14 грн., и к 12:00 цены установились на значениях 8,05/8,11 грн. К закрытию ценовые уровни повысились 8,07/8,14 грн.

В 16:40 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,68/7,80 грн.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2355/0,2450 грн. К 11:00 цены поднялись 0,2380/0,2460 грн., а к 12:00 сконцентрировались в диапазоне 0,2410/0,2460 грн. К закрытию торгов цены снова повысились 0,2430/0,2465 грн. В России курс доллар-рубль упал до 32,90 (-0,1875) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2927/1,2929 долл. США, а к 16:45 выросли 1,3132/1,3134 долл. США. Рынок евро-гривна открылся индикативными котировками – 10,2410/10,4715, к 11:00 цены ушли вверх 10,3685/10,5670 грн., а к 12:00 установились на значениях 10,4010/10,5085 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5835/10,7055 грн.