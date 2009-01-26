Нефть в 2009 году будет стоить $25 за баррель?

Эксперты европейского инвестиционного банка Saxo Bank прогнозируют депрессиюв Китае, что повлечет за собой дальнейшее снижение цен на сырьевые товары.

«Весь Китай — это один большой пузырь, надутый американскими заемными деньгами. Кредитование по всему миру сейчас фактически парализовано. И что теперь будет делать Китай? Насколько я знаю, у него нет «плана Б» на случай исчезновения внешних потоков финансирования. Официальная статистика может не давать всей картины. Но уже сейчас мы видим закрытие тысяч фабрик, наблюдаем, как миллионы рабочих возвращаются в сельские районы, просто чтобы прокормиться. В нынешнем году станет еще хуже, когда китайский экспорт схлопнется», - рассказал директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

«Тяжелее всего придется тем, кто ориентирован на продажу металлов: они могут подешеветь еще на 50% в текущем году. Нефть упадет не так сильно, но $25 за баррель — наиболее вероятная цена на 2009 г. И терпеть столь неблагоприятные условия придется, скорее всего, больше года», - заявил эксперт.