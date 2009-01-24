Записи Мельниченко будут изучать европейские специалисты

Экспертами по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, в рамках которого состоится комплексная судебно-фоноскопическая экспертиза пленок экс-майора Государственной службы охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, назначены европейские специалисты.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» №2 (730) от 24-30 января 2009 года сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

Он не назвал имен экспертов, но сообщил, что речь идет о трех специалистах по двум европейским странам, которые присутствовали при передаче Н.МЕЛЬНИЧЕНКО оригиналов пленок и записывающего устройства, с помощью которого велись записи в кабинете бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ, следователям украинской прокуратуры.

«Постановлением следователя эти специалисты назначены экспертами по делу. При их участии в январе-феврале мы назначим комплексную судебно-фоноскопическую экспертизу. После этого получим результат, который станет основой для дальнейшего продвижения по делу», — сказал А.МЕДВЕДЬКО.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2008 года в Вашингтоне Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в присутствии представителей Генпрокуратуры Украины передал европейским экспертам записывающее устройство и фрагменты записей, сделанных в кабинете Л.КУЧМЫ, которые могут касаться "дела Гонгадзе". По словам заместителя генпрокурора Украины Николая ГОЛОМШИ, экспертиза записей может продолжаться несколько месяцев.

Справка УНИАН. Г.Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших работников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – бывший руководитель упомянутого департамента МВД Алексей ПУКАЧ – находится в розыске.

Заказчики убийства журналиста до сих пор не установлены.