Медведько похвастал успехами: 500 правоохранителей поймали на взятках

Почти полтысячи работники правоохранительных органов в течение минувшего года были привлечены к ответственности за коррупцию.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» заявил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

«336 сотрудников органов внутренних дел, 94 налоговика, 17 таможенников, пять работников прокуратуры привлечены к ответственности за коррупцию. И все эти дела, как правило, передаются в суд. Мы их не закрываем», — сказал он.

А.МЕДВЕДЬКО также заверил, что все известные факты взяточничества в прокуратуре получили надлежащую оценку.

«В прошлом году было зафиксировано пять случаев взяток со стороны наших сотрудников — всех привлекли к ответственности. Два дела на стадии завершения — прокурор Фастовского района, два работника из Львовской области арестованы. Свежий пример — прокурор Бережанского района Тернопольской области требовал деньги. Возбуждено уголовное дело», — сообщил генпрокурор.