Погода на завтра: до 6° тепла, дожди, гололедица

Завтра днем в Украине будет до 6° тепла, на дорогах гололедица.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 25 января будет облачная погода. Временами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, только в восточных областях в Крыму и Приазовье без существенных осадков. В Украине местами туман, ночью и утром, кроме южной части, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в восточных областях 2-4° мороза; днем 1-6° тепла, в южных областях до 8° тепла; в Крыму ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

В Киевской области завтра облачная погода. Временами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 0-4° тепла.

В столице также будет облачная погода. Временами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 1-3° тепла.