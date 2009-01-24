Большинство европейских биржевых индексов снизились

Американские фондовые индексы в пятницу закрылись разнонаправленно, однако рост и падение не превысили одного процента, сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press и France Press.

- Dow Jones опустился на 45,24 пункта (0,56 процента) до 8077,56 пункта;

- Nasdaq вырос на 11,80 пункта (0,81 процента) до 1477,29 пункта;

- Standard & Poor`s 500 увеличился на 4,45 пункта (0,51 процента) и достиг отметки в 831,95 пункта.

Что касается европейских фондовых индексов, то большинство из них незначительно снизилось:

- французский CAC 40 упал на 0,71 процента до 2849,14 пункта;

- немецкий DAX опустился на 0,96 процента до 4178,94 пункта;

- британский FTSE вырос на 0,01 процент (до 4052,47 пункта);

- рост продемонстрировали также испанский и бельгийские фондовые рынки.