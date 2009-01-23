Кабмин вернул должность одному из экс-руководителей Нафтогаза

Кабинет министров Украины распоряжением № 48-р от 21 января восстановил Андрея ЛОПУШАНСКОГО в должности первого заместителя председателя правления Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины” с 8 октября 2007 года.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

В то же время Кабинет министров распоряжением № 47-р от 21 января ввел должность первого заместителя председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” вместо одной должности его заместителя.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров своим постановлением № 558 от 27 апреля 2006 года освободил А.ЛОПУШАНСКОГО от должности первого заместителя председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” в связи с переходом на выборную должность.

А.ЛОПУШАНСКИЙ занимал должность первого заместителя председателя правления «Нафтогаза Украины» с июля 2005 года. Во время парламентских выборов 2006 года А.ЛОПУШАНСКИЙ был признан избранным в Верховную Раду от блока «Наша Украина» (№70 в списке).