Перед закрытием межбанка доллар резко пошел вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,8300/7,9450, к 11:00 цены выросли до 7,9500/8,0350. К закрытию ценовые уровни достигли отметки 8,1200/8,1600 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:50 Нацбанк вышел на рынок с продажей долларов на аукционе с ценой отсечения 7,7500.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2355/0,2415, к 11:00 цены поднялись до 0,2380/0,2440, а к 12:00 установились на уровне 0,2415/0,2455. К закрытию торгов цены сконцентрировались в диапазоне 0,2415/0,2450. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,0875 (+0,4625).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2765/1,3025. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,0320/10,1855, к 11:00 цены, вслед за долларом, ушли вверх – 10,2105/10,3255. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по еро-гривне достигли уровня 10,3850/10,4665.