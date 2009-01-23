Убийство в Днепропетровске: в подполковника выпустили 14 пуль

Следствие выдвинуло несколько версий причин убийства подполковника милиции Олега МАМАЯ в Днепропетровске вчера вечером.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель начальника городского управления МВД Владимир СЕДЛЕЦКИЙ.

По его словам, среди версий – заказное убийство и разбой. В то же время В.СЕДЛЕЦКИЙ не исключил, что убийца перепутал объект заказа.

Заместитель начальника УМВД отметил, что застреленный милиционер не был ограблен. Документы также были при нем.

В.СЕДЛЕЦКИЙ охарактеризовал О.МАМАЯ как порядочного человека и принципиального работника, который «не был замешен в бизнесовых схемах».

Он уточнил, что О.МАМАЙ был убит из охотничьего ружья с расстояния 10-12 метров. На теле обнаружено 14 входных отверстий от пуль и 1 выходное отверстие.

По факту преднамеренного убийства подполковника милиции О.МАМАЯ следственное управление УМВД в Днепропетровской области возбудило уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 22 января около 21.25 в Амур-Нижнеднеипровском районе Днепропетровска был обнаружен застреленным подполковник милиции, заместитель начальника Бабушкинского райотдела милиции города О.МАМАЙ.