Два отделения Ощадбанка ограбили за день в Запорожье

В Запорожье ограбили отделение «Ощадбанка» - второе за день.

Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, преступление было совершено вчера около 17.00 в Ленинском районе города.

«Объектом нападения стало отделение №163, расположенное на первом этаже моногэтажного дома на пересечении улиц Бородинская и Ладожская. Двое мужчин вошли в помещение банка, один отвлек одну из трех сотрудниц отделения, второй перепрыгнул через перегородку к двум другим и, угрожая расправой, забрал деньги», - сообщили в милиции.

Какая сумма была похищена, достоверно не установлено: по слова одной из сотрудниц банка, говорят правоохранители, пропало 17 тыс. грн., по словам другой – всего около 800 грн.

Неизвестно также, были ли преступники вооружены.

Одна из сотрудниц банка утверждает, что ее ударили чем-то похожим на пистолет, две другие говорят, что оружия не видели.

Также как и подвергнувшееся сегодня нападению отделение «Ощадбанка» в Шевченковском районе Запорожья, данное отделение не было оборудовано ни сигнализацией, ни видеокамерой. Не был в помещении банка и охранник. А «тревожная кнопка», которую одна из сотрудниц нажимала, по словам правоохранителей, судя по всему, сработала далеко не с первого раза.

Сейчас в помещении «Ощадбанка» работают эксперты, снимают отпечатки, которые помогут выйти на след злоумышленников, бывших в момент нападения на банк без перчаток.

Ведется розыск преступников.

Как сообщал УНИАН, вчера, около 11.30, в Запорожье было совершено ограбление отделения "Ощадбанка". "Злоумышленник, личность которого пока не установлена, зашел в отделение банка, расположенное в Шевченковском районе Запорожья, и некоторое время провел в нем, делая вид, что заполняет что-то типа лотерейного билета. Затем, очевидно, увидев, что сотрудники банка отвлеклись, перепрыгнул через перегородку, отделявшую зону для посетителей от рабочих мест банковских служащих, схватил лежавшие там деньги, и скрылся", - рассказали в милиции.

По данным правоохранителей, отделение, в котором побывал преступник, не было оборудовано ни сигнализацией, ни видеокамерой, в связи с чем сообщение о случившемся поступило в милицию со значительным опозданием, что лишило ее возможности задержать или установить личность преступника "по горячим следам".