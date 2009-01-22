На трупе в машине судьи ножевых ранений не обнаружили

Судмедэксперты не обнаружили ножевых ранений и ранений, полученных в результате применения тупых предметов, как сообщали некоторые СМИ, на останках тела человека, которое было найдено в сожженном автомобиле, который принадлежал одному из судей Высшего хозяйственного суда Украины.

Об этом УНИАН сообщило в ЦОС ГУ МВД Украины в городе Киеве.

В то же время, в столичной милиции отметили, что окончательные результаты экспертизы, в том числе по идентификации личности погибшего, будут известны не раньше, чем через 5 дней.

Как сообщал УНИАН, 21 января Дарницкое районное управление милиции Киева возбудило уголовное дело по факту убийства человека, обгоревшее тело которого было найдено вчера утром поблизости пгт Подлески в автомобиле, принадлежащему одному из судей Высшего хозяйственного суда Украины.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В то же время в ЦОС отметили, что судебно-медицинская экспертиза начала процедуры по установлению личности погибшего. "Если результаты покажут, что этот труп принадлежит судье, то, наверно, это дело перейдет для дальнейшего расследования к прокуратуре», - не исключили в столичной милиции.