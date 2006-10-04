В столкновении с грузовиком погибли две женщины-налоговые инспекторы

В Енакиево в результате дорожно-транспортного происшествия погибли две женщины-налоговые инспекторы и водитель.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы территориального управления Госпромгорнадзора по Донецкой области Елена КОМАРЕВСКАЯ, ДТП произошло вчера в 11.15.

Две женщины 1966 и 1969 г.р. – инспекторы Кировского отделения Енакиевской объединной государственной налоговой инспекции – на арендуемой машине направлялись на одно из предприятий города для проведения плановой проверки.

По пути следования машина с инспекторами столкнулась с большегрузным автомобилем, в результате чего все находившиеся в легковом автомобиле погибли.