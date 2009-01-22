Киеврада может ввести плату за въезд в столицу транзитных авто

Киевский городской совет сегодня планирует рассмотреть вопрос о введении для транзитного транспорта платного въезда в столицу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

Данный проект решения уже на заседание Киевсовета был внесен с голоса О.ДОВГИМ, и за его рассмотрение проголосовали 79 депутатов.

По словам секретаря Киевсовета, через Киев ежедневно транзитом проходит 245-250 тыс. единиц грузового и легкового транспорта, и все они пользуются городской инфраструктурой. Но город при этом не получает никаких компенсаций.

О.ДОВГИЙ отметил, что если будет поддержано это решение, то «Киевдорсервису» будет поручено рассчитать тарифную сетку для платы за въезд. Собранные средства будут направлены на строительство специальных терминалов для транзитного транспорта на въездах в город, а также на развитие транспортной инфраструктуры и на экологические меры.

О.ДОВГИЙ также отметил, что для киевлян въезд-выезд из города будет бесплатным. «Я подчеркну, что для киевлян это никакой заботы и волнений не должно вызывать, поскольку для них въезд и выезд, конечно, будет бесплатным. Для всего остального транспорта будет введена соответствующая плата, сбор которой будет направляться на компенсации в транспортную сферу и на экологию», - сказал О.ДОВГИЙ.

Предположительно, что от введения платного въезда в город бюджет Киева получит около 1 млрд. грн. дополнительного дохода.