Суд оставил в Украине девочку, которая отказалась от усыновления в США

12-летняя одесситка Лиза, которая в конце прошлого года отказалась уезжать с приемной мамой в США, по решению суда останется в Украине.

«Сейчас проходит процесс подготовки судебного дела об отмене усыновления Лизы американской семьей, - рассказала газете «Новой» начальник службы по делам детей Одесской областной государственной администрации Людмила ШВЫРЕВА. - А вот ее родной брат, который не раз мелькал на телевидении и говорил, что хочет забрать сестру, так и не объявился».

В одесском приюте для детей ежедневному изданию также подтвердили, что брат не интересовался судьбой сестры.

Как сообщалось, 7 ноября 2008 года 12-летняя одесситка отказалась вылететь в США с приемной матерью - гражданкой США - из аэропорта «Борисполь» в Киеве. Пограничники обратили внимание на конфликт между пассажирками - женщиной и девочкой - во время оформления рейса «Киев-Лондон». В ходе разбирательства удалось установить, что 40-летняя гражданка США, по решению суда Одессы, получила право на удочерение девочки. Пограничники установили, что у женщины нет разрешения на вывоз девочки от ее родного брата, живущего в Одессе. Все это вызвало сомнение в правомерности процедур, связанных с удочерением украинской девочки и выездом ее за границу.