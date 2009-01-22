Стоимость проезда в Киеве не будут пересматривать до конца февраля

Вопрос снижения стоимости проезда в городском пассажирском транспорте депутаты Киевсовета планируют рассмотреть в феврале, когда будет утверждаться бюджет столицы на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

«Любое уменьшение тарифов значит автоматически компенсацию из бюджета, поэтому принимать отдельно, определяться с тарифной политикой на этот год без привязки к бюджетной статье расходов на компенсацию этого, было бы как минимум обманчивым. Поэтому на согласительном совете мы обсудили, и все без исключения руководители фракций договорились, что вопросы тарифной политики на следующий год и, в частности, транспортной тарифной политики, будут рассмотрены в комплексе с бюджетом. И снижение цены на тот или иной вид услуг будет привязан и сразу зафиксирован в бюджете», - пояснил О.ДОВГИЙ.

Он отметил, что на сегодняшний день ни одна из фракций Киевсовета, ни Киевский городской председатель не против того, чтобы снижены тарифы на проезд в городском транспорте.