Минюст решил внимательно перечитать Семейный кодекс

На протяжении 2009 года Министерство юстиции осуществит гендерно-правовую экспертизу Семейного кодекса Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, согласно приказу министра юстиции Николая ОНИЩУКА, будет проведено комплексное исследование кодекса на соответствие Конституции Украины, законам Украины и международно-правовым актам по правам человека относительно соблюдения принципа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Предметом анализа станут положения Семейного кодекса, который определяет принципы брака, личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов, основания возникновения, содержание личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей родителей и детей, усыновителей и усыновленных, других членов семьи и родственников.

Гендерно-правовая экспертиза – анализ законодательства на соответствие нормативно-правового акта принципам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Министерство юстиции проводит гендерно-правовую экспертизу в соответствии со статьей 4 Закона "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" и постановлением Кабинета Министров Украины от 12 апреля 2006 г. № 504 "О проведении гендерно-правовой экспертизы".