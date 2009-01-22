Цена на российский газ зависит от курсовой политики Нацбанка

На формирование цены на российский газ для украинских потребителей существенно влияет курсовая политика Национального банка Украины, заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ в прямом эфире УТ-1.

Именно поэтому, по его словам, сейчас ситуация в Нацбанке требует немедленного вмешательства, поскольку если этого не произойдет, цена на газ будет расти, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины.

"На цену газа значительно влияет курсовая политика НБУ. Проблема в том, что если не будет стабилизирован курс гривни, а это немедленно нужно делать, то безусловно цена будет достаточно высокой за счет того, что газ мы покупаем за доллары, а курсовая позиция Украины приводит к тому, что значительная стоимость газа растет именно за счет увеличения стоимости доллара по отношению к гривне", - заявил А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что парламент уже дважды рассматривал вопрос курсовой политики Национального банка Украины, выражал недоверие куроводству НБУ, но Президент Украины не предпринимает необходимых шагов для того, чтобы эту ситуацию исправить.

По словам первого вице-премьера, сейчас дело за Президентом, поскольку согласно Конституции Украины именно глава государства вносит в парламент кандидатуру председателя НБУ, а также именно Президент обязан внести представление об освобождения руководителя Нацбанка от занимаемой должности.

"Если Секретариат Президента и Президент заботятся о потребителях, то необходимо стабилизировать ситуацию в Национальном банке, начиная с его руководства. Это нужно немедленно сделать, и тогда, я думаю, что проблема решится", - сказал А.ТУРЧИНОВ.