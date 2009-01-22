"Росатом" построит первую белорусскую АЭС вне конкурса

"Росатом" построит в Белоруссии атомную электростанцию без участия в тендере, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя госкорпорации. Соответствующие права российская сторона получит после подписания в первом квартале 2009 года межправительственного соглашения с Белоруссией.

О подписании этого соглашения правительство Белоруссии и делегация "Росатома" договорились 21 января в Минске. По словам представителя "Росатома", договор "открывает сторонам возможность перейти к прямым переговорам о строительстве первой белорусской АЭС `под ключ`".

В конце декабря стало известно о том, что именно "Росатом" будет возводить белорусскую АЭС. Эти предположения были подтверждены чиновниками из белорусского МЧС. Ранее Белоруссия предлагала нескольким компаниям из разных стран мира принять участие в строительстве, однако положительный ответ дал только "Росатом".

Предполагалось, что строительство АЭС в Белоруссии начнется в январе 2009 года. Такие сроки называл год назад первый вице-премьер Владимир Семашко.