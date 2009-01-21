В Донецке прошли торжества по случаю Дня Соборности Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, торжества начались с церемонии возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко, в которой приняли участие первый заместитель председателя облгосадминистрации Сергей ДЕРГУНОВ, заместитель председателя облсовета Владимир ИШКОВ, Донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Затем в областном академическом музыкально-драматическом театре состоялось торжественное собрание представителей общественности и трудовых коллективов. Выступая перед собравшимися, С.ДЕРГУНОВ отметил, что каждый регион современной Украины делает свой взнос в развитие государства.

Завершились торжества праздничным концертом.