Начались съемки последнего фильма «поттерианы»

Тестовые съемки первой части фильма "Гарри Поттер и дары смерти" стартовали. Об этом сообщила актриса Эмма УОТСОН, играющая роль Гермионы, на своем официальном сайте, передает Лента.ру.

По ее словам, состоялась примерка новых костюмов, а также "формирование образов" актеров. Так, самой Э.УОТСОН пришлось перекрасить волосы, чтобы они были "более каштановыми".

Она признается, что соскучилась по своим партнерам по съемочной площадке Дэниелу РЭДКЛИФФУ (играет Гарри Поттера), который с лета 2008 года живет в Нью-Йорке, где играет на Бродвее в пьесе "Конь", и Руперту ГРИНТУ (играет Роберта Визли), который был занят на съемках других фильмов.

Первая часть фильма "Гарри Поттер и дары смерти" выйдет на экраны в ноябре 2010 года. Заключительную серию зрители увидят в 2011 году.

Напомним, что летом 2009 года состоится премьера очередной серии "поттерианы" "Гарри Поттер и принц-полукровка".

Книга "Гарри Поттер и дары смерти" – последняя в серии книг британской писательницы Джоан РОУЛИНГ о Гарри Поттере.